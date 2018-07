Poroszenko spotka się z Dudą na szczycie NATO. Szczerski: To inicjatywa Ukrainy

Szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, minister Krzysztof Szczerski poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że na szczycie NATO w Brukseli dojdzie do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z głową państwa ukraińskiego, Petro Poroszenką.

Do spotkania polityków dojdzie z inicjatywy strony ukraińskiej- podkreślił Szczerski. W ocenie ministra, rozmowy prezydentów wskazują, że dialog- po obu stronach "jest intensywny, trwały i nie wymaga zewnętrznych impulsów".

W ten sposób prezydencki minister odniósł się do dzisiejszej wypowiedzi przewodniczącego Rady Europejskiej, Donalda Tuska, który, wzywając władze Polski i Ukrainy do łagodzenia napięć, nie zmarnował okazji do wbicia szpili krajowi, którym przed kilkoma laty rządził. Zdaniem Donalda Tuska, napięcia historyczne między oboma krajami pokazują, że "nie wszyscy odrobili swoje lekcje z historii".

Polski prezydent Andrzej Duda wygłosił w niedzielę na cmentarzu w Ołyce na Wołyniu przemówienie, w którym zwrócił się do władz Ukrainy o przywrócenie możliwości ekshumacji ofiar Rzezi Wołyńskiej. Z kolei prezydent Ukrainy, Petro Poroszenko w Sahryniu w województwie lubelskim wziął udział w uroczystości upamiętniającej Ukraińców pomordowanych podczas akcji odwetowej polskiego podziemia zbrojnego w 1944 r. Obie uroczystości odbyły się tego samego dnia, a prezydenci nie spotkali się. Poroszenko zaapaelował o zmiany w nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Mowa o części dotyczącej Ukraińców.

yenn/PAP, Fronda.pl