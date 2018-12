Poroszenko: Panie Putin, to jest wojna!

Szef ukraińskiego państwa udzielił wywiadu telewizji Fox News, podczas którego zwrócił się do rosyjskiego prezydenta słowami;

„Panie Putin, to jest akt agresji, panie Putin, to jest wojna. To nie są żarty, nie incydent, nie kryzys. Wasze regularne oddziały pod rosyjską flagą zaatakowały ukraiński okręt wojskowy na wodach międzynarodowych” – powiedział ukraiński przywódca.