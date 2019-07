Pornografia zagraża zdrowym relacjom seksualnym

Dawniej katolik, dziś dumny gej, 6.7.19 12:05

Żyję z mężem bez ślubu kościelnego, jesteśmy szczęśliwi, co pół roku jeździmy na wakacje gdzieś do cywilizowanego miejsca, jesteśmy szczęśliwi, dobrze zarabiamy, nie potrzebujemy dzieci.



Widuje często homofobów, brudne ubrania, cera jakby pracowali w szambie, nie pachną ci ludzie też zbyt ładnie. Głównie to młodzi zagubieni chłopcy, którzy są tym samym co my geje, ale wstydzą się przyznać przed sobą, stąd ta agresja. Jest też trochę starych dewot, które na starość odkąd nikt ich nie chce, obwiniają gejów.



Ale skoro wasz bóg wszystko stworzył, to i stworzył mnie takim, skąd w was tyle przegrywu i nienawiści?