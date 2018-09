Tomasz Poręba: kamery i przezroczyste urny to podstawa transparentności

Polska potrzebuje transparentnych, dobrze zorganizowanych wyborów i tych samorządowych, i tych kolejnych, po to, by nie zdarzały się sytuacje jak 4 lata temu - mówił na antenie radiowej Jedynki Tomasz Poręba, szef sztabu wyborczego Zjednoczonej Prawicy.

- Z punktu widzenia demokracji my jako Polska potrzebujemy absolutnie transparentnych wyborów z wykorzystaniem wszystkich możliwych instrumentów, które daje współczesna technologia. Kamery i przejrzyste urny powinniśmy być wdrażane w życie - informował Tomasz Poręba.

Szef kampanii samorządowej Zjednoczonej Prawicy odniósł się również do słów Wojciecha Hermelińskiego. - To, że szef PKW uważa, że kamery w lokalach wyborczych to średni pomysł, nie ukrywam, jest trochę rozczarowujące - dodał gość programu.

Europoseł PiS odniósł się także do innych zarzutów szefa PKW Wojciecha Hermelińskiego, który w słowach wypowiedzianych przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego podczas Konwencji PiS mówiących o "warczących samorządach, które nie chcą współpracować z władzą centralną", doszukał się korupcji i szantażu ze strony rządu względem samorządowców.

- Bardzo niepotrzebne i zaskakujące słowa wypowiada szef PKW. My naprawdę powtarzamy cały czas w naszej kampanii, że pracujemy dla wszystkich Polaków. Polska jest jedna i nie ma mowy o żadnym szantażu. My mówimy po prostu o dobrych gospodarzach. Nasi liderzy na konwencji to mieli na myśli - mówił Tomasz Poręba. Gość audycji dodał również, że współpraca między samorządowcami i władzami centralnymi "jest w interesie zwykłych obywateli".

Źródło: PolskieRadio.pl