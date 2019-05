Porażający raport o ludobójczym prześladowaniu chrześcijan

Chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie, 80% osób prześladowanych ze względów religijnych to chrześcijanie, stwierdza opublikowany w Wielkiej Brytanii raport a w wielu przypadkach prześladowania zbliżają się do definicji ludobójstwa, przyjętej przez ONZ.

Raport stwierdza, że chrześcijanie, którzy stanowili jedną piątą populacji Bliskiego Wschodu, dzisiaj stanowią zaledwie 5 procent – reszta została zabita albo uciekła stamtąd. Chrześcijanie są tam prześladowani, dyskryminowani, wypędzani z domów, aresztowani i zabijani – a uczestniczą w tym rządy i rządowe media, wywołujące i podsycające nienawiść do chrześcijan. W Turcji, kandydującej do Unii Europejskiej, prezydent Erdogan oskarża chrześcijan, że są agentami Zachodu i zdrajcami kraju. W Arabii Saudyjskiej, gdzie publiczne wyznawanie chrześcijaństwa jest karane, podręczniki szkolne uczą nienawiści do nie-muzułmanów, głównie chrześcijan i żydów.