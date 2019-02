Porażające. Rabiej tłumaczy ,,Deklarację LGBT +''

Auferetur Inferunt Insaniam 27.2.19 10:16

Frondobandzia ma jakiś kompleks masturbacyjny.

Nie wiecie, że masturbacja zdarza się u niemowląt i małych dzieci, nawet nieurodzone dzieci się masturbują. Amerykańscy neurolodzy podczas wielogodzinnych badań USG zaobserwowali ją już u płodów w łonie matki! Pobudzanie narządów płciowych przez chłopców i dziewczynki stanowi, podobnie jak dla dorosłych, źródło przyjemności. Co ciekawe, osoby badające to zjawisko zauważyły, że masturbacja może zakończyć się wyraźnym orgazmem u obojga płci już w wieku 6 miesięcy.



No i jaki w tym problem? No jaki?