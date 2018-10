Poniedziałek 29 października - czarny dzień Schetyny i Tuska

To właśnie tego dnia ich protektorka, obiekt politycznych westchnień i niezliczonych pielgrzymek, ogłosiła rezygnację z kierowania CDU. To oznacza, że nieoczekiwanie już wkrótce kto inny będzie w Berlinie decydować o losach polskiej totalnej opozycji. Dla naszych miłujących Niemców platofmiarzy może to być prawdziwym szokiem.