Ponad 8,5 mld na budowę muru? Trump zabiega o środki

Prezydent USA Donald Trump kontynuuje zabiegi o fundusze na budowę muru na granicy z Meksykiem. W skierowanym do Kongresu projekcie przyszłorocznego budżetu amerykański prezydent domaga się na ten cel ponad 8,5 miliarda dolarów. Donald Trump chce także zwiększyć wydatki wojskowe USA. Donald Trump od początku prezydentury zabiega o środki na budowę muru na granicy z Meksykiem. Kongres jest jednak niechętny jego propozycjom. Spór o mur doprowadził nawet do częściowego zawieszenia funkcjonowania administracji federalnej.

Ostatecznie parlament przyznał mu 1,7 miliarda dolarów, ale kwota ta była trzykrotnie mniejsza od postulowanej przez prezydenta USA, co skłoniło go do ogłoszenia stanu nadzwyczajnego na granicy.