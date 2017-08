Ponad 23 tys. wniosków o 500 Plus

W dniu dzisiejszym wchodzą w życie zmiany w programie Rodzina 500 Plus. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że we wtorek 1 sierpnia, do godziny 13 rodziny złożyły już ponad 23 tysiące wniosków online przyznanie środków z rządowego programu.

W momencie, gdy szefowa resortu rodziny, Elżbieta Rafalska rozmawiała z dziennikiem "Rzeczpospolita", było ich 22.

"Jest druga bardzo dobra informacja, że wśród 22 tys. wniosków tylko dwa były błędnie złożone. Przy starcie programu, jak mieliśmy pierwszego dnia ok. 100 tys. wniosków to wiele było powtórnie składanych, wiele było błędnych wniosków, więc sprawność złożenia tych wniosków, nieomylność w ich wypełnianiu, jest imponująca. O godz. 8 rano było 2 tys. 800 wniosków"- poinformowała minister, podkreślając, że w kwestii składania wniosków o świadczenia z programu 500 Plus rodziny wykazują się dużym spokojem.

"Myślę, że rodziny, wnioskodawcy wykazują duży spokój, bo jak wiedzą, że jak złożą ten wniosek przez internet to mogą to zrobić niekoniecznie w godzinach pracy, mogą to zrobić w trakcie urlopu"- stwierdziła polityk.

yenn/rp.pl, Fronda.pl