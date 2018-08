Ponad 1 tys. Polaków na Światowym Spotkaniu Rodzin

Na spotkaniu rodzin liczna jest obecność Polaków. Dzielą się doświadczeniem polskich duszpasterstw i przypominają oni o dziedzictwie Jana Pawła II, jego teologii ciała: aby radość Ewangelii rodziny była pełna i oparta na prawdzie.

„Dziś w Dublinie rozpocznie się Światowe Spotkanie Rodzin. Złączmy się w modlitwie za wszystkie rodziny świata, szczególnie te w kryzysie”. „Rodzina jest miejscem, gdzie buduje się nadzieję” – napisał Ojciec Święty na Twitterze. Sam do rodzin zgromadzonych w irlandzkiej stolicy dołączy w sobotę wieczorem na zakończenie tego wydarzenia.

Dziś uczestnicy spotkania zjeżdżają się do Dublina. Oficjalne rozpoczęcie przewiedziane jest na godz. 19.00. czasu irlandzkiego i będą to wspólnie przeżyte nieszpory.

Pierwszym etapem Światowego Spotkania Rodzin jest trzydniowy kongres duszpasterski. W jego programie przewidziano ponad 80 warsztatów i dyskusji panelowych. Osobne zajęcia przygotowano dla dzieci i młodzieży. Do udziału w kongresie zgłosiło się 37 tys. osób, w tym ponad 15 tys. pielgrzymów zagranicznych ze 116 krajów, wśród nich 6 tys. nieletnich.

W Dublinie jest też liczna ponad 1000-osobowa delegacja z Polski. Jak podkreśla ks. Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, Kościół w Polsce przyjeżdża na to światowe spotkanie, by przypomnieć o dziedzictwie św. Jana Pawła II, a także by podzielić się swym doświadczeniem systematycznego i sprawnie funkcjonującego duszpasterstwa rodziny, które działa już w naszym kraju od ponad 50 lat.

Światowe Spotkanie Rodzin w Dublinie odbywa się pod hasłem: „Ewangelia rodziny – radość dla świata”. Zgodnie z życzeniem Papieża Franciszka program spotkania ma się koncentrować na jego adhortacji Amoris laetita.