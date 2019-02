Pomysł na obiad. PYSZNA rolada mięsna

To wyjątkowo prosty przepis i bardzo efektowny. Mam wrażenie, że szybciej się go robi niż opisuje. ;) O ile pamiętam, widziałam kiedyś podobny przepis w telewizji i to on stał się inspiracja do wersji ze szpinakiem. Jednak to co zawiniemy w tej roladzie może być naszą radosną inwencją! Ja dawałam też ugotowany makaron z papryką konserwową. Polecam zarówno na ciepło jak i na zimno do chleba :)