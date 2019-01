Pomysł na kolację? Pyszny, fantastyczny gulasz!

Przepis na gulasz? A właściwie po co przepis – banalna potrawa by się wydawało. Sama miałam od dawna swój sprawdzony „przepis” na gulasz – mięso, przyprawy, dużo cebuli i słodkiej papryki. Jednak ostatnio zjadłam nowy gulasz mojej mamy… To było arcydzieło – piękny kolor i fantastyczny smak. Nie miałam więc innego wyjścia jak wrzucić ten przepis na Degusto ;)