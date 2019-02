Pompeo w Warszawie: Jesteśmy tu, aby zapewnić pokój!

Amerykański sekretarz stanu, Mike Pompeo podczas otwarcia drugiego dnia konferencji bliskowschodniej w Warszawie jednoznacznie wskazał, że to wydarzenie jest "spotkaniem historycznym".

"Żaden kraj nie powinien i nie będzie dominował dzisiejszej dyskusji; jesteśmy tu z tego samego powodu: by doprowadzić do współpracy i pokoju na Bliskim Wschodzie; chcemy, by wszystkie państwa wspólnie walczyły o rozwiązanie problemów"- podkreślił polityk, który wyraził satysfakcję, że w warszawskiej konferencji bierze udział tak wiele krajów członkowskich NATO i Unii Europejskiej.