Pompeo w Soczi. Putin znów liczy na Reset 2.0

Strategicznym celem Rosji od początku prezydentury Donalda Trumpa jest porozumienie z USA dotyczące najważniejszych problemów międzynarodowych, którymi zainteresowana jest Moskwa. W wariancie maksimum Kreml z chęcią wróciłby do okresu tzw. resetu z czasów Baracka Obamy. Jednak Władimir Putin przeżywa kolejne rozczarowania – a największym był rozwój sytuacji po szczycie w Helsinkach. To miał być przełom w relacjach z USA, tymczasem relacje te uległy jeszcze większemu pogorszeniu. Z jednej strony Putin straszy Amerykę różnymi typami „superbroni”, ale z drugiej z nadzieją patrzy na każdy sygnał z drugiej strony sugerujący możliwość ocieplenia stosunków. Kolejną odsłonę mamy w ostatnich dniach.

Szef amerykańskiej dyplomacji przyleciał do Soczi 14 maja. Najpierw rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem, potem doszło do spotkania z samym Władimirem Putinem. Okoliczności wizyty, szczególnie zachowanie rosyjskiego prezydenta, jak też wypowiedzi głównych uczestników rozmów po ich zakończeniu jasno wskazują, że to Moskwie dużo bardziej zależy na ociepleniu relacji z USA. Choć nawet w takiej sytuacji ze strony rosyjskiej pojawiły się pewne prowokacje. Podczas gdy Pompeo rozmawiał już z Ławrowem, Putin – w drodze do Soczi – zatrzymał się w Aktiubińsku w wojskowym ośrodku badawczo-naukowym. Wizytę relacjonowała państwowa telewizja, a wojskowi raportowali prezydentowi stan testów nad hipersonicznym pociskiem rakietowym – to jeden z typów nowej broni, którymi od dobrych kilku miesięcy Putin straszy Zachód. Później prezydent spóźnił się na spotkanie z Pompeo dwie godziny. Zarówno wizyta w Aktiubińsku, jak i zmuszenie gościa do czekania nie były przypadkiem. To element gry psychologicznej ze strony rosyjskiej.

Po rozmowach Ławrowa i Putina z Pompeo (po stronie rosyjskiej udział brał też szef wywiadu Siergiej Naryszkin) obie strony wydały dość różniące się od siebie komunikaty. Putin powiedział, że Moskwa chciałaby odnowienia relacji z Waszyngtonem. Nawiązał też do rozmowy telefonicznej z 3 maja z Trumpem, mówiąc, że odniósł wrażenie, że także prezydent USA nastawiony jest na „odnowienie kontaktów” z Rosją. Wydaje się, że wydarzeniem, które spowodowało, iż Moskwa liczy na zmianę polityki Waszyngtonu, stała się publikacja raportu Muellera. Wyraźnie nawiązał do tego Ławrow, m.in. mówiąc, że dwustronne kanały komunikacji w ostatnim czasie były zamrożone „z powodu fali bezpodstawnych oskarżeń” po adresem Rosji „o próby wpłynięcia na wynik wyborów w USA i nawet o istnienie niejakiej zmowy wysoko postawionych osób z obecnej administracji USA” z Moskwą. Putin powiedział zaś, że ustalenia specjalnego prokuratora potwierdziły „brak wszelkich śladów i wszelkiej zmowy pomiędzy Rosją i obecną administracją USA”. Strona rosyjska zdaje się liczyć na to, że teraz Trump pójdzie na współpracę z Kremlem, bo już nie musi się uwiarygodniać ostrą antyrosyjską polityką. Te nadzieje mogą być jednak złudne. Niedawno szefa FBI ostrzegał, że groźba rosyjskiej ingerencji w wybory amerykańskie wciąż jest duża. A i sam Pompeo w Soczi ostrzegł gospodarzy przed ingerencją w wybory w USA w 2020 roku.