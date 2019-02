Pompeo o restytucji mienia żydowskiego. Miller odpowiada

JR 14.2.19 8:56

Coś dużo ludzi obcych chce nas pouczać. A to jakaś podstarzała aktorka, a to złośliwcy, bezczelni:Timmermans i Vorhofstad, a to Pompeo czy Tusk, który od czasu do czasu wpada do Polski i czyta z kartki groźby (jakim prawem?). Za dużo tych "nauczycieli". Niech się każdy zajmie swoimi sprawami, a od Polski won!