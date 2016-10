Pomódlmy się za niego!

reklama

Polityk SLD Tomasz Kalita jest bardzo ciężko chory i prosi o naszą modlitwę.

Tomasz Kalita byl gościem Roberta Mazurka w RMF FM, gdzie zakończył rozmowę dramatycznym apelem o modlitwę.

"Dziś mam rezonans. Proszę, módlcie się za mnie" - powiedział polityk, który kilka miesięcy temu przeszedł operację wycięcia guza mózgu.

Były rzecznik SLD mówił też na antenie o swojej wierze. Podkreślał między innymi, że dużą rolę w jego życiu odgrywa Radio Maryja. Jak stwierdzał, potrafi docenić to co wartościowe, a radio to ma dużą wartość ewangelizacyjną.

Kalita dodawał, że słucha Radia Maryja codziennie, już od 5 rano.

Polityk apelował przy tym o modlitwę. Dziś ma mieć przeprowadzony rezonans i dowiedzieć się, jak postępuje jego choroba.

Módlmy się wszyscy za Tomasza Kalitę!

emde

19.10.2016, 12:10