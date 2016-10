Pomódl się Różańcem za przyszłego współmałżonka

reklama

Co prawda październik- miesiąc Różańca Świętego dobiega już końca, jednak modlitwa różańcowa w każdym momencie jest... dobra na wszystko.

Masz chłopaka/dziewczynę? Może jesteście już zaręczeni, może już w kieracie wszelkich formalności ślubnych? Może tworzycie szczęśliwe małżeństwo, a może przechodzicie kryzys?

A może dobiegasz trzydziestki i nie planujesz w najbliższym czasie ślubu, ponieważ ta odpowiednia osoba jeszcze nie pojawiła się na Twojej drodze? Może zostałeś zraniony/a przez kogoś, kto właśnie miał być tą osobą, jednak okazało się inaczej? Masz wątpliwości, czy taka osoba w ogóle chodzi sobie po świecie? Nie szkodzi, spróbuj!

Można rozpaczać, ale można też... W dowolnym momencie chwycić za różaniec i pomodlić się w dowolnej intencji. Modlitwa może na pierwszy rzut oka wydać się "nudna", skomplikowana, męcząca, jednak z czasem przychodzi sama i nawet nie zauważysz, kiedy bez choćby dziesiątka Różańca dziennie czujesz się "jak bez ręki".

Modlitwa o miłość? O męża, żonę? Czemu nie. Możesz również pomodlić się w innych intencjach. Może wolisz pomodlić się za Ojczyznę, a może- w tych strasznych, nieobliczalnych czasach- o pokój na świecie?

Koniecznie zajrzyj na stronę: "Projekt Róża" i jeszcze dziś zapisz się do Róży Różańcowej.

Róża Różańcowa jest wspólnotą gromadząca na codziennej modlitwie jedną tajemnicą Różańca Świętego 20 osób z całej Polski. Jak tłumaczy inicjatorka, pani Agnieszka Strzoda, wszystko zaczęło się od ogromnej potrzeby modlitwy grupy żon w intencji swoich mężów i pozostałych mężów z róży. Grupa 100 mam z dziećmi (spotkaniamam.pl) szybko rozrosła się do czterech róż różańcowych. Potem powstała także Róża w intencji przyszłego współmałżonka.

Tajemnica Różańca, którą modli się każda osoba, zmieniana jest co miesiąc. Kiedy zbierze się dwadzieścia osób chętnych do wspólnej modlitwy, Róża wybiera Animatora oraz świętego Patrona. A wtedy... "Pray, hope and don't worry" (św. Ojciec Pio).

Jakie intencje przyświecają Róży w intencji przyszłego współmałżonka/współmałżonki?

o budowanie Cywilizacji Miłości we wszystkich relacjach w jakich jesteśmy;

o właściwe rozeznanie powołania;

o wytrwanie w czystej miłości

o rozszerzanie się tego dzieła, aby jak największa liczba młodych ludzi modliła się i oddawała Matce Bożej swoje przyszłe małżeństwa;

w intencji Ojca Świętego i w Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego

Możesz też modlić się w innych intencjach. Jeśli żyjesz już w szczęśliwym małżeństwie, a może czujesz, że w Twoim małżeństwie jest coś nie tak- nic nie stoi na przeszkodzie, by modlić się w intencji męża czy żony i Waszego związku.

Jeżeli smuci Cię życie w podzielonej i skłóconej Polsce bądź niestabilna sytuacja na świecie- pomódl się w intencji pokoju. Poszukujesz pracy a może chcesz, by jak najlepiej układało się w tej, którą już masz? Również nie ma przeszkód, by chwycić za różaniec!

"Zaufaj Bogu! Prawdziwa miłość czeka na Ciebie!"- zachęcają autorzy strony Projekt Róża.

Miłość mi wszystko wyjaśniła,

Miłość wszystko rozwiązała -

dlatego uwielbiam tę Miłość,

gdziekolwiek by przebywała. (Karol Wojtyła- św. Jan Paweł II)

JJ/projektroza.pl, Facebook, Fronda.pl

29.10.2016, 20:45