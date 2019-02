Pomnik ks. Henryka Jankowskiego wrócił na miejsce

Auferetur Inferunt Insaniam 23.2.19 10:38

Zboczony prałat, to kat Trójmiasta

Przez niego cierpią dzieci, niewiasty

Poczekaj draniu, my cię dostaniem

Pomnik zboczeńca padł



Nie płaczcie matki, to nie na darmo,

O trzeciej w nocy, na oponę czarną,

Za prawdę i wolność i nową Polskę,

Pomnik zboczeńca padł.