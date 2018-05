Pomnik Katyński zniknie z Jersey City?! Ambasador RP wyraża zaniepokojenie

Swoje zaniepokojenie wyraził Ambasador RP Piotr Wilczek. Burmistrz Steven Fulop nie powiadomił wcześniej o swoich planach Polonii.

W poniedziałek na twitterze napisał tylko o planach przeniesienia pomnika i tymczasowego przechowania go w Departamencie Prac Publicznych ze względu na podejmowane prace inżynieryjne przygotowujące teren pod park.

Ambasador Polski w USA Piotr Wilczek zamieścił z kolei na twitterze swoje oświadczenie, w którym przypomina o trwających 10 lat wysiłkach społeczności polsko-amerykańskiej w celu wzniesienia pomnika. Zachęcić wszystkie zaangażowane strony do rozpoczęcia konstruktywnego dialogu w celu znalezienia rozwiązania, „które nie uwzględnia przeniesienia pomnika na stałe”.

FYI. This is the statue you see when you come out of the PATH. We’ll be moving this statue from Exchange Place + will temporarily store it at DPW so it doesn’t get damaged. We’re doing engineering work as we prepare for repairs to the area + a community space/green park w/seating pic.twitter.com/rrvibl6uhj

— Steven Fulop (@StevenFulop) 30 kwietnia 2018