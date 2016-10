Pomagali ISIS, za 10 dni rozprawa przed sądem w Białymstoku

reklama

Czterej Czeczeni, którzy wspierali tzw. Państwo Islamskie, pod koniec października staną przed sądem w Białymstoku.

Nie wiadomo wciąż, czy rozprawa, która będzie miała miejsce w Sądzie Okręgowym w Białymstoku, będzie jawna. 27 października ma się odbyć pierwsza rozprawa. Wszyscy czterej Czeczeni są obywatelami Rosji, deklarują narodowość czeczeńską.

Przed sądem odpowiedzą za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, a także za gromadzenie pieniędzy, które przeznaczone być miały na akcje terrorystyczne. Mowa jest o 9 tysiącach Euro.

Przypomnijmy – wspomniana grupa działać miała w roku 2014, od maja do października. Miejscami działań były: Białystok, Łomża, Warszawa, a także inne miejsca w Polsce oraz Turcji. Grupa miała rekrutować bojowników i organizować sprzęt paramilitarny. Do dziś nie przyznali się oni do winy, grozi im nawet 12 lat więzienia.

