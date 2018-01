Polsko-izraelski dziennikarz: Lapid? Nie za mądry facet. Taki 'Rysio w Polsce...

"Potępiam nowe polskie prawo, które próbuje negować polski udział w Holokauście. Wymyślono to w Niemczech, ale setki tysięcy Żydów zostały zamordowane, nawet nie spotykając niemieckiego żołnierza. Były polskie obozy śmierci i żadne prawo tego nie zmieni"- napisał izraelski parlamentarzysta. Ten tweet dowodzi, że Yair Lapid, mimo tak wielu talentów i zajęć, których się podejmował, o jednej rzeczy nie ma zbyt dużego pojęcia: jest to historia.

I utterly condemn the new Polish law which tries to deny Polish complicity in the Holocaust. It was conceived in Germany but hundreds of thousands of Jews were murdered without ever meeting a German soldier. There were Polish death camps and no law can ever change that.