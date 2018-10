Polskie MSZ przyznało nagrodę Olehowi Sencowowi

"Tytuł tej nagrody: „Na rzecz Godności Ludzkiej” w pełni oddaje ideały, o które walczy Ołeh Sencow. Jego gotowość do poświęcenia swojego zdrowia i życia w celu zwrócenia uwagi świata na to, co dzieje się na Krymie, zasługuje na nasz najwyższy szacunek" – podkreślił minister Czaputowicz. O nagrodzie poinformował po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy w Warszawie Pawło Klimkinem.