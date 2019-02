Polskie MSZ chce oficjalnego oświadczenia Izraela ws. wypowiedzi Netanjahu

Polska dyplomacja zwraca się do Izraela o oficjalne stanowisko w sprawie cytowanej wczoraj przez media wypowiedzi premiera Benjamina Netanjahu. Ambasador Izraela w Polsce, Anna Azari wydała oświadczenie przyjęte już przez KPRM, jednak w ocenie polskiego MSZ dotychczasowe wyjaśnienia są "nieczytelne".

"Byłam obecna przy briefingu premiera i nie mówił on, że polski naród kolaborował z nazistami, a jedynie że żadna osoba nie została pozwana do sądu za wspominanie o tych Polakach, którzy z nimi współpracowali"- w taki sposób ambasador Azari odniosła się do podanej przez "Jerusalem Post" informacji, że premier Izraela powiedział w czwartek, że Polacy kolaborowali z nazistami.