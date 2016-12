Polskie Lasy - wzór zdrowia i rozwoju!

reklama

Lasy Państwowe odgrywają dużą role w zagospodarowaniu terenów niezurbanizowanych, są wzorem zrównoważonego rozwoju. Mogą one tworzyć miejsca pracy dla ludności wiejskiej - powiedział na konferencji prasowej w czwartek minister środowiska Jan Szyszko.

Polskie Lasy Państwowe - to wzór dla zrównoważonego rozwoju, dzięki wielkiej polskiej tradycji oraz kulturze leśnej i przyrodniczej. Przez cały czas w powojennej historii prowadzone wyręby drzew i pozyskiwano drewno, mimo to jest go coraz więcej. "To drewno tworzyło miejsca pracy i było stymulatorem rozwoju terenów wiejskich" - podkreślił szef resoru środowiska.

Konferencja prasowa odbyła się w przerwie konferencji poświęconej roli Lasów Państwowych w równoważonym rozwoju terenów niezurbanizowanych.

"Zasoby środowiskowe terenów niezurbanizowanych to wielka zasługa polskiego rolnictwa, tego tradycyjnego, rodzinnego, opartego o dobrą wiedzę również przyrodniczą. Polskie rolnictwo i tereny niezurbanizowane cierpią na brak miejsc pracy, ale dzięki temu, że zachowano polskie rolnictwo działające z polskim leśnictwem będziemy mogli mówić o koncepcji równoważonego rozwoju w terenach wiejskich i ochronie bioróżnorodności" - zaznaczył Szyszko.

Zapotrzebowanie na ich produkcje jest ogromne, szczególnie w państwach wysoko rozwiniętych. Dlatego polskie tereny niezurbanizowane powinny produkować żywność, przetwarzać ją, po to by za nią uzyskiwać godne wynagrodzenie" - tłumaczył minister.

Według dyrektora generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego "lasy muszą także stymulować rozwój terenów nieurbanizowanych, likwidować bezrobocie na terenach wiejskich i tworzyć nowe rynki pracy. Temu służą na kanwie obecnego statusu Lasów Państwowych projekty rozwojowe, które podjęliśmy - od promocji dziczyzny poprzez budownictwo drewniane, poprzez przemysł drzewny - to wszystko ma służyć generowaniu nowych miejsc pracy".

By rozmawiać o lasach i przyrodzie nie wolno zapomnieć o aksjologii - zaznaczył ojciec Zdzisław Klafka, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, współorganizator konferencji. Jak mówił - to ona pomaga zrozumieć, dlaczego troska o środowisko jest tak ważna. Jeśli mowa o zrównoważonym rozwoju, to najważniejszym czynnikiem jest człowiek, który jest jego podmiotem.

Jego zdaniem, lasy nie tylko trzeba chronić, ale także je zagospodarować. "Ideolodzy fałszywie dzisiaj chcą pokazać - chrońmy lasy, niech same w spokoju obumierają, a to jest dar od Boga, który należy zagospodarować" - stwierdził ojciec Klafka.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

www.Kurier.PAP.pl

9.12.2016, 9:35