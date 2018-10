Polskie godło do zmiany. Znamy szczegóły poprawek!

Skrzydła jako lustrzane odbicie i prześwity na koronie - to tylko niektóre ze zmian jakie wprowadzone zostaną w nowej wersji polskiego godła. Wszystko to związane jest z dostosowaniem do aktualnej technologii.



Dostosowanie polegać ma przede wszystkim na stworzeniu elektornicznej wersji przestrzennej. Dzięki temu na stronach urzędowych znaleźć będzie można godło, które graficy będą mogli dowolnie powiększać oraz zmniejszać bez utraty jakości. Dodatkowo kolory mają być lepiej dostosowane do możliwości druku.



Odpowiedzialnym za zmiany na polskim godle będzie poznański tówca Krzysztof Bąk, to jemu Ministertwo Kultury zleciło pracę nad dwoma wersjami graficznymi "orła w koronie".



Pewnym jest, że w godle zmieni się niewiele jednak będą one dostrzegalne dla bardziej uważnych odbiorców. Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że skrzydła orła będą lustrzanym odbiciem. Obecnie prawe skrzydło minimalnie różni się od lewego. Zmiana nastąpi także na nogach, mają stać się one w całości złote, obecnie ten kolor mają tylko szpony. Na koronie pojawić się mają tzw. prześwity.



mor/RP.pl/Fronda.pl