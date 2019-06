Polskie dzieci już nigdy nie trafią w ręce islamistów i ateistów

JONASIK 26.6.19 12:56

Jakiś absurd.

Dziecko np. roczne nie jest ani katolickie, ani islamskie, ani ateistyczne.

Co ma niby decydować?

Może wyznanie rodziców?

Czyli jak muzułmański uchodźca zgwałci niemiecką ateistkę, a ta odda dziecko do adopcji to ono musi trafić do muzułmańskiej rodziny?

To chore.

Jeśli UE wprowadza takie przepisy to mamy przerąbane.