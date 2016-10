Polski żurek w chlebie

reklama

Oto fantastyczny przepis na tradycyjny polski żurek, podany w chlebie. Tak podana potrawa sprawi, że zwyczajny niedzielny obiad zamieni się w wyśmienitą ucztę rodem ze staropolskich dworków. W ten sposób zaskoczyć możesz swoich przyjaciół i rodzinę, którzy delektować się będą fantastyczną potrawą.

Składniki

500 g białej kiełbasy

100 g kiełbasy wędzonej

2 spore cebule

500 g obranych ziemniaków

zakwas na żur

5 jajek ugotowanych na twardo (opcjonalnie)

1 jajko surowe

6 kulek ziela angielskiego

3 listki laurowe

pieprz i sól

1 łyżeczka majeranku

2 łyżki chrzanu

250 ml śmietany

2 litry wody

5 chlebków do podania

Przygotowanie:

Dwa litry wody razem z białą kiełbasą oraz posiekanymi w kostkę cebulami, liściem laurowym, zielem, pieprzem i solą zagotuj w dużym garnku. Kiełbasę wyjmij po upłynięciu 20 minut, a do wywaru wlej zakwas na żurek, po czym raz jeszcze zagotuj. Taki wywar gotować się musi około 10 minut. Po wyłączeniu palnika do zupy wlej śmietanę. Weź drugi garnek i ugotuj w nim drobno pokrojone ziemniaki. Gdy już będą gotowe - dodaj całą zawartość garnka - wodę też - do garna z zupą. Pokrojoną w plastry kiełbasę dodaj do zupy, nie zapomnij o doprawieniu majerankiem i chrzanem oraz o dodaniu gotowanych jaj. Chleby należy wydrążyć, skórkę chleba od wewnątrz wysmaruj rozbełtanym jajkiem - wówczas nie przemoknie. Teraz możesz nalać już zupę, udekorować ją i podawać gościom. Smacznego!

3.10.2016, 12:00