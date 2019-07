Polski rząd poparł korzystną dla Kremla deklarację? Witold Waszczykowski OSTRO!!!

"Osobiście nie widzę żadnych pozytywnych aspektów działań rosyjskiej dyplomacji w ostatnich latach, które mogłyby skłonić Polskę do zmiany podejścia. Jako poseł wyraziłem zdecydowany sprzeciw wobec powrotu Rosji do Rady Europy"-podkreślił europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Onet zwrócił uwagę, że w dniu podpisania deklaracji obecny szef MSZ, Jacek Czaputowicz rozmawiał z szefem rosyjskiej dyplomacji, Siergiejem Ławrowem na temat zwrotu wraku Tu-154 przez Rosję. Pytany przez dziennikarzy Onetu o to, czy między politykami mogło dojść do "próby porozumienia", były minister stwierdził, że o to trzeba by zapytać raczej resort spraw zagranicznych.