Komisja Europejska chwali polski rząd

reklama

Fot. Youtube reklama

Polski rząd jednak nie jest oceniany przez europejskie instytucje, jakby życzyli sobie tego jego niektórzy przeciwnicy.

Rząd Beaty Szydło doceniany jest przez Komisję Europejską i agencje ratingowe za dbanie o gospodarkę i zrównoważony rozwój, a także za budowanie budżetu państwa służącego obywatelom i rodzinie.

W raporcie Komisji Europejskiej gabinet premier Szydło został określony jako rząd prowadzący politykę zrównoważonego rozwoju.

Jak powiedział wicepremier i minister rozwoju oraz finansów Mateusz Morawiecki:

"Jesteśmy zrównoważeni i z punktu widzenia makro-, i mikroekonomicznego, zarówno pod względem społecznym, jak i gospodarczym. Bardzo się cieszę, że to zostało dostrzeżone także przez agencje ratingowe".

Komisja Europejska zwracała uwagę, że polski rząd położył nacisk w polityce gospodarczej przede wszystkim na poprawienie sytuacji polskich rodzin, nie zaś na usilne polepszanie wskaźników wzrostu gospodarczego, które miałoby się odbywać kosztem obywateli.

"Jeżeli minister finansów może przyczynić się do tego, że dochody będą się pojawiały w budżecie z tych mafii VAT-owskich, z tych wielkich korporacji, które unikają płacenia podatków, to dla mnie jest to wielki honor, że mogę się do tego przyczynić, że rosną wysoko płatne miejsca pracy" - dodawał wicepremier Morawiecki.

emde/niezalezna.pl

25.01.2017, 9:27