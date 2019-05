Polski rolnik to ,,chłop pańszczyźniany'' obcych marketów

Jestem w Kościele 1.5.19 13:09

Kto z pisowców ma odwagę powiedzieć prezesowi Kaczyńskiemu, jedynowładcy, który dziś rządzi Polską, że jego polityka ekonomiczna to w dużej mierze kopia pomysłów na dobrobyt Chaveza i Manduro? Czy pisowcy zdają sobie sprawę, jakie tragedie, dramaty, a może nawet wojnę domową i krew sprowadzają na Polskę i jej obywateli wspierając antyunijne rządy pana Kaczyńskiego? Głosując na niego i jego partię szykujecie nam najprawdopodobniej los taki sam, jaki jest dziś udziałem Wenezuelczyków, których również rozpieszczano bezrozumnym rozdawnictwem pieniędzy i brakiem odpowiedzialnej polityki fiskalnej. Tam też był i jest nepotyzm, kumoterstwo, tzw. misiewicze, itp. Niestety Polska nie ma ropy naftowej i po niewyobrażalnej katastrofie ekonomicznej, do jakiej doprowadzą niejako ex definitionae rządy pisowskich populistów, kraj nas nie stanie szybko na nogi, na co ma szanse Wenezuela. Polska po cywilizacyjnej zapaści, która się zbliża wielkimi krokami (najwyższe wydatki na tzw. socjal w stosunku do PKB w Europie), będzie pariasem świata na wiele dziesięcioleci. A może jak Argentyna po rządach populisty Perona nigdy już nie stanie się normalnym, cywilizowany, nowoczesnym krajem. Populizm jest bowiem jak AIDS lub rak. Trudno się z tego wyleczyć. Moim zdaniem, każdy, kto wspiera nieodpowiedzialne, antyeuropejskie, polegające tylko na zadłużaniu się i rozdawnictwie publicznego grosza rządy PiS jest osobiście odpowiedzialny za nadchodzącą tragedię narodową.