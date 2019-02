Polski ksiądz wydalony z Białorusi! Mimo protestów parafian

Ksiądz Paweł Knurek nie ma prawa powrotu na Białoruś do swoich wiernych z parafii Jezusa Miłosiernego w Witebsku. 6 lutego otrzymali oni odpowiedź od pełnomocnik białoruskiego rządu ds. religii i narodowości Leanida Huliaki na prośbę o pozwolenie na powrót księdza z Polski. Petycję podpisało ponad 600 osób.

Portal vitebskspring.org publikuje odpowiedź pełnomocnik Huliaki, w którym czytamy, że nie ma on podstaw do zmiany decyzji wobec obywatela polskiego, podjętej w październiku 2018 roku.

„Pełnomocnik do spraw religii i narodowości pismem z dnia 18.10.2018 nie wydał zgody na zaproszenie obywatela Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Knurka, do wykonywania działalności religijnej w rzymsko-katolickiej parafii Jezusa Miłosiernego w Witebsku. Powodu do zmiany wcześniej podjętej decyzji nie ma” – czytamy w liście.