Polski konsul w USA: Izrael musi przeprosić Polskę

Maciej Golubiewski, konsul generalny RP w Nowym Jorku udzielił wywiadu izraelskiej telewizji i24. Dyplomata odniósł się do wypowiedzi p.o. szefa MSZ Izraela, Israela Katza.

„Konieczne są przeprosiny, ponieważ nie jest to po prostu stwierdzenie na temat faktów, historii, czy różnych narracji, to jest oszczercza, rasistowska wypowiedź (…). Wymaga to przeprosin za użycie stereotypu wobec grupy (…), w tym przypadku wobec narodu polskiego”- ocenił konsul, pytany o kroki, które powinna podjąć strona izraelska po skandalicznych wypowiedziach Katza.