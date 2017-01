Polski grafen podbija świat

reklama

fot. AlexanderAIUS, lic. CC BY-SA 3.0 via Wikipedia; Olek Remesz, lic. CC BY-SA 3.0 via Wikipedia

Grafen to wyjątkowy wynalazek stworzony w dużej mierze polskimi rękami. Już niebawem polska gospodarka może dzięki niemu bardzo wiele zyskać.

"Gazeta Polska Codziennie" informuje o tym, że firma Nano Carbon już wprowadziła do sprzedaży arkusze grafenu o rozmiarach pół metra na pół metra. Materiał wyprodukowano w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych. Choć jeszcze nie jest to produkt, który stoi na półkach w supermarkecie i na razie nie może go kupić "przeciętny Kowalski", już niebawem produkcja grafenu może okazać się prawdziwą rewolucją.

Grafen to bardzo wytrzymały, ale jednocześnie bardzo lekki materiał, który może mieć zastosowanie w motoryzacji, elektronice, a nawet medycynie. Jest to płaska struktura złożona z atomów węgla, przezroczysta i charakteryzująca się znakomitym przewodnictwem cieplnym, a także wyjątkowymi właściwościami elektrycznymi i mechanicznymi.

Grafen to materiał, który mógłby zastąpić krzem, co stanowiłoby wejście w nową epokę w przemyśle komputerowym i elektronicznym.

Choć technologia produkcji materiału jest bardzo skomplikowana (wymaga specjalnego podłoża, a także zastosowania bardzo zaawansowanych technologicznie urządzeń), w końcu udało się stworzyć arkusz, który nie jest jedynie drobnym wycinkiem, ale stanowi szerszą powierzchnię. Osiągnięcie firmy Nano Carbon to ogromny krok w kierunku masowej produkcji tego wynalazku.

emde/"Gazeta Polska Codziennie"

9.01.2017, 12:00