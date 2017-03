Polski dżihadysta walczący w szeregach ISIS zginął w Syrii

reklama

Fot. printscreen Twitter

Polski terrorysta poniósł śmierć, prawdopodobnie w wyniku zamachu samobójczego.

Polski dżihadysta Abu Khattab Al-Bolandi zginął w prowincji Aleppo w Syrii, podało 1 marca biuro prasowe Państwa Islamskiego.

Informacja pojawiła się na forum dżihadystów Shumoukh Al-Islam, a także na wielu kanałach Telegramu związanych z ISIS. Abu Khattaba opisywano tam jako obywatela polskiego, prosząc Allaha, by go przyjął. To pierwszy raz kiedy Państwo Islamskie przedstawia terrorystę z Polski.

Część z doniesień mówi o tym, że Polak zginął w zamachu samobójczym prowadząc samochód wypełniony materiałami wybuchowymi.

emde/Euroislam.pl

2.03.2017, 9:45