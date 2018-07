Polski dyplomata pobity w Rosji - MSZ żąda wyjaśnień

Prawdopodobnie osoba niezrównoważona psychicznie była sprawcą pobicia polskiego dyplomaty podczas podróży lotniczej w Rosji. Do incydentu miało dojść na trasie Irkuck - Moskwa. Jak informuje Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych do zdarzenia doszło w ubiegłą środę 11 lipca.

Według świadków całego zdarzenia mężczyzna, który miał zaatakować pracownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych już wcześniej zachowywał sie bardzo dziwnie, zwracał na siebie uwagę i stwarzał problemy obsłudze samolotu.

Incydent natychmiast został zgłoszony policji. Dyplomata przeszedł badania lekarskie i powrócił do Polski. Ambasada RP w Moskwie w najbliższym czasie zwróci się do władz rosyjskich z żądaniem wyjaśnienia całości zajścia oraz pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności.

or/RMF24.pl