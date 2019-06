Polski Alfie Evans? Nie żyje 11 - miesięczny Szymonek

Maria Blaszczyk 18.6.19 13:51

Co takiego zrobił?

Skąd bierzesz te bzdury?

Przecież było wręcz przeciwnie.

Franco komunizm do Hiszpanii sprowadził. W wyborach do Kortezów, po których nasz bohater dokonał zamachu stanu, na 473 mandatów komuniści uzyskali mandatów…17. Wpływ komunistyczny był tam żaden, zwłaszcza w obliczu istnienia bardzo silnego anarchizmu. To była garstka radykałów, bez żadnego znaczenia.

Ale potem... potem, to co innego...

W Hiszpanii komuniści zdobyli tylko raz. W momencie, gdy Republika, w zamian za rezerwy złota zmuszona była skorzystać z pomocy ZSRR do walki z Franco.



I tam nie było żadnych stalinowskich zbrodni. To zatrzymanie zbrodni” przez Franco doprowadziło do czystek etnicznych i wymordowania od 150 tys. do 200 tys. ludzi przez faszystów i od 38 tys. do 60 tys. przez lewicę. Franco tak ochronił rzekomo komunistyczną Hiszpanię, że zamiast 207 (w rekordowym roku 1936; dla porównania we Włoszech w 1921 roku było takich morderstw 201, takie to były czasy) trupów zbrodni politycznych rocznie dostała ich Hiszpania ćwierć miliona w prawie trzy lata. Do tego odchodzą całe lata prześladowań politycznych, przy których Bierut to chudy szczeniak. To nie on porwał 30 tys. dzieci swoim politycznym przeciwnikom i rozdawał je jak cukierki swoim koleżkom.