PolskaPielgrzymuje! Modlitewny szturm do nieba

Hasztag #PolskaPielgrzymuje połączył w ubiegłym roku miliony Polaków. Mam nadzieję, że podobnie będzie i tym razem – mówi rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik o inicjatywie w mediach społecznościowych polegającej na oznaczaniu wpisów z pielgrzymek hasztagiem #PolskaPielgrzymuje.

„Pielgrzymka to modlitewny szturm do nieba w myśl słów Jezusa +Proście a otrzymacie+” – mówi ks. Paweł Rytel-Andrianik. Zachęca, by pielgrzymi duchowi modlili się w intencji pątników, a ci którzy są w trasie, aby pamiętali o pielgrzymach duchowych.

„Osoby, które z różnych przyczyn nie mogą wyruszyć na trasę pielgrzymki, łączą się duchowo z pątnikami. Dzięki relacjom, zdjęciom czy nagraniom wideo umieszczanym w internecie mają one szansę choć trochę poczuć radosną pielgrzymkową atmosferę i włączyć się do modlitwy w różnych intencjach. Taki jest też cel akcji #PolskaPielgrzymuje, prowadzonej na Twitterze, Facebooku i Instagramie” – podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Dodaje, że liczba pielgrzymujących Polaków świadczy o ich przywiązaniu do Maryi i Jasnej Góry.

„Jak podają ojcowie paulini, w ciągu roku, do tego sanktuarium dociera około 4,5 mln pielgrzymów. Część z nich przybywa właśnie na wakacjach, by modlić się w swoich intencjach i dziękować za otrzymane łaski. Choćby w internecie można znaleźć liczne świadectwa uczestników pieszych pielgrzymek. Są tacy, którzy właśnie w czasie wędrowania na Jasną Górę lub do innych sanktuariów podjęli ważne decyzje dotyczące swojej przyszłości. Modlili się w intencji chorych lub o wyzwolenie z nałogu bliskiej osoby i zostali wysłuchani” – mówi ks. Rytel-Andrianik.

Według ostatnich badań CBOS aż jedna trzecia Polaków (32 proc.) deklaruje, że przynajmniej raz w trakcie swojego życia uczestniczyła w pielgrzymce. Co roku do różnych miejsc kultu pielgrzymuje około 7 mln Polaków.

