Polska za PO wydana na pastwę licznych mafii

"Powrót Tuska nie bardzo by był po myśli Grzegorza Schetyny. Ale może to też próba rozgrywania interesów establishmentu, który chce przedstawić Tuska jako pokrzywdzonego i sponiewieranego polityka, a przecież jako obywatel korzysta z wszelkich praw i ma obowiązki jak każdy obywatel" - powiedział Zbigniew Ziobro na antenie Kwadransu politycznego TVP1.

Jak wskazywał Ziobro, Tusk miałby się z czego spowiadać... "Za rządów Donalda Tuska Polska była okradana na miliardy złotych każdego roku przez zorganizowane mafie, międzynarodowe grupy przestępcze, które wyprowadzały z Polski podatek VAT. Działo się to bezkarnie i my położyliśmy temu kres" - stwierdził minister.

Podkreślił następnie, że walka z przestępcami nie jest wyłącznie jego domeną. "To nie tylko ja, to działanie całego zespołu. Jest też Mariusz Kamiński, są szefowie służb. Tworzymy silną drużynę i w tym tkwi nasza siła – to siła grupy" - mówił.

19.04.2017, 11:20