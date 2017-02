Polska 'wróci' w skład Rosji - zapewnia rosyjski polityk

reklama

Przedstawiciel Federacji Rosyjskiej w Radzie Europy zapowiadał jakiś czas temu, że w skład Rosji „powróci” niebawem Mołdawia, Ukraina, pozostałe republiki ZSRR, Finlandia i... Polska.

Roman Kokoriew, przedstawiciel Rosji w Radzie Europy, zaprezentował taki pogląd na swoim facebookowym profilu. O komentarzu poinformował ukraiński portal obzorevatel.com. Kokoriew pisał m.in.: „Następny krok – Mołdawia i cała Ukraina!!! Potem wszystkie pozostałe terytoria byłego ZSRR, Rosja znów się koncentruje i skupia, jak zawsze!”

Kokoriew zapewnił też, że „gdy odbuiduje się duchowa i wojskowa siła Rusi w całej jej mocy”, to do Rosji wrócą także inne terytoria. Między nimi będzie Alaska, kraje nadbałtyckie, Polska i Finlandia. „Wszystko to przecież ruskie terytoria, część Rosji!” – pisze Kokoriew.

Polityk niezwykle chamsko odpisał kobiecie z Ukrainy, która z nim polemizowała. „Obłudnik to ty, twoja rola to skarpetki czyścić mężczyznom i nogi rozkładać, a ty w politykę leziesz myśleć o czymś globalnym, wstydź się, grzeszna kobieto!” – stwierdził.

fronda.pl/Kresy.pl

4.02.2017, 15:00