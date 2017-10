Polska wesprze budowę centrum doskonalenia NATO w Chorwacji

W niedzielę minister obrony narodowej, Antoni Macierewicz pojechał na Bałkany, a dziś rozpoczął spotkania ze swoimi odpowiednikami z części krajów Półwyspu Bałkańskiego. Obecnie szef MON przebywa w Chorwacji, gdzie spotkał się z Damirem Krsticzeviciem, czyli tamtejszym ministrem obrony.

"Polskie siły specjalne będą wspierać budowanie centrum doskonalenia NATO, które ma zostać uruchomione w Chorwacji"-poinformował Macierewicz podczas konferencji prasowej po spotkaniu ze swoim chorwackim odpowiednikiem. Szef polskiego MON powiedział również, że oba kraje porozumiały się w kwestii "możliwości współpracy przy remoncie helikopterów".

"To ważne przedsięwzięcie zarówno dla Chorwacji jak i Polski"- podkreślił minister.

Jak dodał, porozumiano się także w sprawie uczestnictwa polskich sił specjalnych we wsparciu budowania centrum doskonalenia NATO, które ma zostać uruchomione w Chorwacji. Antoni Macierewicz zwrócił uwagę na "szczególne znaczenie" współpracy sił specjalnych w obecnej sytuacji. Szef polskiego MON poinformował również chorwackiemu ministrowi obrony za wysłanie do Polski oddziału wojsk artyleryjskich. Jak dodał, ma on zasilić skład Batalionowej Grupy Bojowej NATO.

"Chcę też podziękować za udział Chorwacji w sytuowanym w Polsce centrum kontrwywiadu NATO. To dla nas bardzo ważne, zwłaszcza dzisiaj, gdy mamy tak wiele wyzwań na wschodniej flance"- Podkreślił Antoni Macierewicz. Jak dodał, z niecierpliwością oczekuje wizyty ministra Krsticzevicia w Polsce. Wówczas ma zostać podpisane porozumienie, "które będzie trwałym i sformalizowanym fundamentem współpracy".

Po rozmowach w chorwackim resorcie obrony szef polskiego MON ma udać się do Czarnogóry. Natomiast na wtorek planowane są rozmowy w Albanii.

yenn/Polskie Radio, Fronda.pl