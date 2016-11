Polska w remoncie: Zwolnienie ze składek dla przedsiębiorców

reklama

Posłowie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego ukończyli projekt ustawy o małej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, których przychód nie przekracza 5 tysięcy złotych miesięcznie będą mogli zrezygnować z ryczałtowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Przewodniczący zespołu, Adam Abramowicz z PiS-u, powiedział, że stawka daniny ma wynieść nieco ponad 22 procent. Co przy przychodzie w wysokości 5 tysięcy złotych daje płacone obecnie 1120 złotych. To oznacza, że osiągający mniejsze przychody zapłacą niższą składkę. Przechodzenie z jednego do drugiego systemu, jak wyjaśnia Adam Abramowicz jest płynne, gdy osiągnie się 5 tysięcy złotych przychodu.

Rozmówca IAR powiedział, że szara strefa niepłacących składek, waha się od 600 do 700 tysięcy osób. Poseł Abramowicz liczy, że dzięki wprowadzeniu regulacji cześć osób, których nie stać na zapłacenie składek, zdecyduje się na zarejestrowanie działalności.

Wicepremier, Mateusz Morawiecki powiedział, że pozytywnie ocenia pomysł posłów, ale trzeba jeszcze porozmawiać o szczegółach. Według niego najbliższe tygodnie miną na dyskusjach z autorami tego projektu.

Autorzy projektu prognozują, że nowe przepisy wejdą w życie dopiero w przyszłym roku. Na ulgi podatkowe wcześniej będą mogli liczyć zakładający firmę. Projekt Prawa przedsiębiorców zaprezentowany w minionym tygodniu przez

Ministerstwo Rozwoju, zakłada półroczne zwolnienie ze składek. Nie zapłacą ich także ci, których miesięczny przychód nie przekracza połowy miesięcznego minimalnego wynagrodzenia.

21.11.2016, 8:10