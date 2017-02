Polska w remoncie: Zmiany w KRS, czas na normalne sądy

reklama

Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł udzielił wywiadu "Gościowi Poranka" w TVP INFO, gdzie mówił o polskim sądownictwie, krytykując tzw. "kastę sędziowską".

Wiceminister przypomniał, że „sędziowie czy prokuratorzy w innych krajach nie stoją ponad prawem”.

"Tendencja do korporacjonizmu organów państwowych jest szalenie niebezpieczna, widzimy to w przypadku sędziów. Nie może być tak, że pewne grupy uwłaszczają się na urzędach publicznych" – powiedział.

Jak dodawał:

„Strażnikiem nadzwyczajnej kasty sędziów w Polsce jest Krajowa Rada Sądownictwa, która w tej chwili podlega znacznej reformie zmiany struktury. Sytuacja, którą w tej chwili mamy jest nie do zaakceptowania. Zmiany zaczynamy od KRS. Skrócenie kadencje sędziów jest konieczne”.

Jak mówił Warchoł, zmiany są konieczne i nie można ich odwlekać:

"Kadencja ostatniego z członków KRS kończy się w marcu 2020 roku, my nie możemy z reformą sądownictwa czekać do 2020 roku. Są głębokie argumenty za zmianą w tej materii. Teraz słyszymy, że sędziowie posiadają prawa nabyte. To jest jakiś skandal. Tendencja korporacjonizmu w sądownictwie jest spora. Wymiar sprawiedliwości musi działać zgodnie z konstytucją. Wracamy do normalności" - powiedział.

