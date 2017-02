Polska w remoncie: Zabrać mafiosom, oddać Polakom!

reklama

Fot. M. Mytnik, lic. CC BY-SA 3.0 via Wikipedia reklama

Wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki zapowiada, że dzięki walce z tzw. mafiami vatowskimi wpływy do budżetu zwiększą się o 10 mld zł.

"Nie wiem, czy widział pan redaktor taki film, o którym mi młodzież opowiadała, jak „Pitbull”. To jest film o mafiach vatowskich, które dresy z dawnych lat zamieniły na białe kołnierzyki i pławią się w luksusie. 10 tysięcy złotych dziennie wydają na złote zegarki, baseny, my to chcemy ukrócić. Jesteśmy formacją polityczną dla zwykłych ludzi, dla przeciętnych obywateli" – mówił w programie „Gość Wiadomości” w TVP wicepremier Mateusz Morawiecki.

"Chcemy, żeby to zwykli obywatele korzystali na tym i dlatego jest program „500+”, jest 75+ i wszystkie inne nasze programy prospołeczne. Ten nasz budżet to taki budżet nadziei i rzeczywiście musimy mafiom vatowskim zabrać te pieniądze. To jest wielkie zadanie dla naszego ministerstwa" – mówił.

Pytany o to czy mafia vatowska wciąż działa, powiedział, że niestety tak i to dosyć intensywnie.

"Przepoczwarza się, działa na różnych polach, w różnych branżach – stalowa, paliwowa, kiedy wprowadzamy instrumenty typu odwrócony VAT przerzuca się na złoto, srebro, drewno mahoniowe, elektronikę użytkową. Jest to czasem gonienie bardzo sprytnego króliczka, czy nawet królika po polu, ale na pewno się nie poddajemy" – stwierdził.

Morawiecki zapowiedział, że wpływy z VAT będą wyższe co najmniej o 10 mld, a osoby go wyłudzające będą miały zaostrzone kary, ale również nacisk będzie kładziony na analitykę i analizę danych.

"Stąd jednolity plik kontrolny, centralna baza rachunków, centralny rejestr faktur – mówił. Dodał, że zaprzęgnięte zostaną do tego znakomite umysły, które będą rozpracowywać mafie vatowskie".

"Pieniądze odzyskane pójdą na program 500+ i częściowo Mieszkanie+. Polski Fundusz Rozwoju, instytucja, która integruje kilkanaście różnych instytucji, do tej pory ciągnących jak konie w różne strony bez żadnej złotówki z budżetu, przeprowadziła więcej różnego rodzaju inwestycji w tym największą repolonizację w Europie Środkowej, udomowienie Banku Pekao SA, to wszystko są działania instytucji rozwojowej wyłącznie na zasadzie montażu finansowego, a nie na zasadzie pieniędzy z budżetu" – mówił.

Dodał, że co roku mają wzrastać także wydatki na służbę zdrowia, choć każdego roku jest obecny proceder taki jak wywóz leków refundowanych za granicę.

"Refundowane leki są tańsze i wywożone są przez kolejne mafie, z tym walczy pan Radziwiłł" – powiedział.

Morawiecki uznał, że to, iż mafie działały i działają na tak dużą skalę, jest to, że państwo polskie istniało czysto teoretycznie.

"My podchodzimy do państwa polskiego niezwykle poważnie, jest to wielka wartość. Państwo jest naszym dobrem wspólnym" – mówił. Zaznaczył, że ważne jest w tym procesie „przełamywanie Polski resortowej”.

"Na pewno za rządów PO-PSL funkcjonowało coś takiego jak brak wiary w państwo, na pewno funkcjonowało przyzwolenie na zasadzie takiej, że się nikt tym za bardzo nie interesował" – dodał.

emde/tvp.info

15.02.2017, 8:32