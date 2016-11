Polska w remoncie:

reklama

Fot. publicdomainpictures reklama

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny przyjęła projekt ustawy w ramach rządowego programu "Za życiem". Ma on służyć wspieraniu kobiet w ciąży i pomocy rodzinom, w których urodzą się dzieci niepełnosprawne oraz ze zdiagnozowanymi ciężkimi, nieuleczalnymi chorobami. Posłowie zajmą się projektem na sali plenarnej Sejmu jeszcze dziś o godz. 20.30. Przewidziano pięciominutowe oświadczenia klubów.

Projekt przewiduje między innymi, że z tytułu urodzenia się dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, rodzicom przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tysięcy złotych. To wsparcie ma być elementem innych świadczeń, które mają wspierać rodzinę z dzieckiem niepełnosprawnym.

Projekt przewiduje też ułatwienia dostępu do wielu świadczeń i usług zdrowotnych, między innymi pełen dostęp do badań prenatalnych, opiekę psychologiczną na każdym etapie, hospicja prenatalne czy koordynację u lekarza opieki podstawowej.

Przed posiedzeniem komisji minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała, że procedowany dziś projekt to pierwszy krok w kierunku przygotowania kompleksowego programu, który Rada Ministrów chce przyjąć do końca roku. "Mamy świadomość, że podjęliśmy się niezwykle trudnego zadania" - powiedziała minister Elżbieta Rafalska. Dodała, że projekt ustawy "Za życiem" tworzy ramy prawne, które umożliwią podjęcie wielu działań.

Projekt ustawy zobowiązuje rząd do przyjęcia całego programu do końca roku. Jeszcze nie wiadomo, ile będzie on kosztował. Minister Elżbieta Rafalska zapewniła jednak, że środki finansowe na ten cel są zabezpieczone w budżecie państwa.

dam/IAR

3.11.2016, 18:30