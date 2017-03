Polska w remoncie: Wpływy z VAT ogromnie wzrosły!

reklama

Fot. KPRM

W styczniu i lutym 2017 roku zanotowano aż 40-procentowy wzrost wpływów podatkowych z podatku VAT.

W samym styczniu trafiło do kasy państwa 22 mld zł, czyli o ponad jedną czwartą więcej niż dla stycznia 2016 roku. Z czego wynika tak wysoki wzrot dochodów? Główny ekonomista mBanku Ernest Pytlarczyk uważa, że powodem jest przyspieszony zwrot VAT w grudniu.

Większe wpływy z VAT są także efektem likwidacji kwartalnego systemu rozliczania podatku od towarów i usług. Ekonomiści twierdzą, że oprócz zmian w przepisach, wzrotowi wpływów sprzyja też wzrost PKB i wzrost konsumpcji.

Ekonimista Ernest Pytlarczyk w rozmowie z "Pulsem Biznesu" zauważył ponadto, że zmiany przepisów i nacisk na to, by zwiększyć ściągalność podatków daje również pożądany efekt psychologiczny, co "wpływa na ograniczenie skali wyłudzeń i oszustw".

Przypomnijmy, że od marca obowiązują nowe przepisy, które zakładają kary nawet do 25 lat pozbawienia wolności za przestępstwa polegające na wyłudzeniach podatku VAT.

krp/pb.pl, Fronda.pl

9.03.2017, 12:51