Polska w remoncie: W końcu rząd, który słucha rodaków!

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło przez ostatni rok zmiany, na które długo czekali rodzice, a także uczniowie.

Likwidacja obowiązku szkolnego sześciolatków i sprawdzianu szóstoklasistów, a także możliwość odwołania się od wyników egzaminu maturalnego - to zmiany dotyczące uczniów wprowadzone w trakcie roku urzędowania minister edukacji Anny Zalewskiej. Rzecznik resortu edukacji Anna Ostrowska wyjaśnia, że decyzja o zniesieniu obowiązku szkolnego była podyktowana głosami rodziców.

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym zostały objęte dzieci siedmioletnie, natomiast w przypadku dzieci sześcioletnich wybór dotyczący miejsca edukacji czy to przedszkole czy szkoła już należał do rodziców" - mówi Anna Ostrowska. "To rodzic mógł decydować, czy jego dziecko pójdzie do pierwszej klasy czy będzie w przedszkolu" - dodaje rzecznik.

Anna Ostrowska jako sukces ministerstwa podaje także możliwość odwołania się od decyzji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wyników pisemnych egzaminów maturalnych. "Mówimy tu o powstaniu takiego niezależnego organu jakim jest Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, które składa się ze specjalistów niezależnych od osób sprawdzających prace konkretnych uczniów" - mówi rzecznik. Dodatkowo będzie możliwość sfotografowania pracy maturalnej i wykorzystania tej fotografii w przypadku odwołania się od konkretnych decyzji przy ocenie ze swojego egzaminu maturalnego.

Wśród zmian jest także decyzja o tym, że rok szkolny będzie się kończył w każdy najbliższy piątek po 20 czerwca. 1 września 2016 roku ruszył także pilotaż nauki programowania w szkołach. Utrzymany został darmowy podręcznik dla uczniów.

25 października minął rok od wyborów parlamentarnych, a 16 listopada minie rok od zaprzysiężenia Rady Ministrów.

emde/IAR, Fronda.pl

31.10.2016, 7:45