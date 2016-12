Polska w remoncie: Rząd pracuje dziś nad ustawą 'Za życiem'

reklama

Rada Ministrów zajmie się dziś ustawą wprowadzającą rządowy program "Za życiem". Premier zapowiedziała prace nad programem na początku października, kiedy Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy antyaborcyjnej.

Program ma na celu wspieranie rodzin w trudnej sytuacji, np. wychowujące niepełnosprawne dzieci.

Na początku listopada uchwalono ustawę "Za życiem". Jak wielokrotnie podkreślano - jest to pierwszy krok w kierunku przygotowania kompleksowego programu.

Jak zapisano w ustawie, jeszcze w tym roku Rada Ministrów przyjmie program "Za życiem", opracowany na podstawie odrębnych przepisów.

Rada Ministrów ma zająć się we wtorek również projektem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa ma który załagodzić obowiązujące obecnie rygorystyczne zasady uwzględniania organizacji pożytku publicznego (OPP) w wykazie podmiotów uprawnionych do otrzymywania 1 proc. podatku oraz doprecyzować zasady składania sprawozdań.

Rząd zajmie się również projektem ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Zakłada ona m.in. powołanie Polskiej Agencji Antydopingowej. W myśl ustawy, agencja połączy funkcje Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie oraz biura, co ma doprowadzić do zlikwidowania istniejącego dualizmu prawnego.

