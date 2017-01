Polska w remoncie: Ruszają zapisy na Mieszkanie Plus!

reklama

Zapisy do programu Mieszkanie Plus rozpoczną się zgodnie z zapowiedziami, czyli w połowie tego roku - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Wziął on udział w debacie dotyczącej programu, zorganizowanej w Warszawie przez "Gazetę Polską".

Program jest przeznaczony dla osób średnio zarabiających, których nie stać na kredyt mieszkaniowy. Minister podkreślił, że celem programu jest zlikwidowanie deficytu mieszkaniowego w Polsce. Przypomniał, że dziś rocznie do użytku oddaje się około 145 tysięcy mieszkań rocznie. Deficyt wynosi 970 tysięcy mieszkań.

Pytania o program Mieszkanie Plus trafiają już do samorządowców. Prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk, który także uczestniczył w debacie, zaznaczył, że zainteresowanie mieszkańców miasta jest bardzo duże. Jak podkreślił Dariusz Stefaniuk, zainteresowani otrzymują informację, że w połowie tego roku rozpoczną się zapisy. W tym samym czasie mają być też znane szczegółowe kryteria dotyczące udziału w programie.

Program Mieszkanie Plus będzie polegał na możliwości wynajęcia mieszkania po cenach niższych niż rynkowe. Jego uczestnicy będą mieli możliwość przejęcia lokalu na własność po kilkudziesięciu latach najmu. Pierwsze z mieszkań trafią na rynek w 2019 roku.

