Polska w remoncie: Rolnictwo filarem rozwoju państwa

Minister Krzysztof Jurgiel podsumował w Sejmie mijający rok w rolnictwie. Podkreślił, iż rozwój małych gospodarstw i obszarów wiejskich to jeden z priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Wśród największych osiągnięć wymienił ustawę blokującą sprzedaż ziemi rolnej podmiotom zagranicznym. Przepisy umożliwiają głównie dzierżawę gruntów oraz zbywanie na potrzeby polskich producentów żywności - wyjaśniał minister.

"Wcześniejsze przepisy nie były skuteczne wobec spekulacyjnego nabywania ziemi rolnej. Rozwiązania ustawowe doprowadziły do uregulowania sytuacji, zatrzymania galopady cen i ułatwienia dostępu gruntów dla rolników. To przez nich ziemia powinna być wykorzystywana. Na inne ważne cele społeczne i inwestycje nie ma przeszkód, by grunty wykorzystywać zgodnie z prawem" - podkreślał Krzysztof Jurgiel.

Minister przypomniał także o wypłacie dopłat dla rolników za poprzedni rok. Jak wskazywał, poprzednie władze nie przygotowały komputerowego systemu do ich naliczania.

Szef resortu rolnictwa mówił w Sejmie także o planach na przyszłość. Wskazał, że rolnictwo będzie jednym z filarów rozwoju państwa.

"Bez żadnej przesady mogę powiedzieć, że po raz pierwszy od 1989 roku, rolnictwo, przetwórstwo i rozwój obszarów wiejskich postawiono tak wysoko w hierarchii państwa. Zajmują one strategiczne miejsce w planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Główne działania będą dotyczyły sfery produkcyjnej i społecznej rolnictwa, budowy i modernizacji infrastruktury technicznej, wsparcia dla przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich" - wyjaśniał Krzysztof Jurgiel.

Minister zapowiedział działania zmierzające do stabilizacji na głównych rynkach rolnych oraz poprawy kondycji małych gospodarstw.

16.12.2016, 16:00