Polska w remoncie: Rekordowo niskie bezrobocie!

Rekordowy spadek bezrobocia, wzrost liczby miejsc pracy, coraz więcej osób aktywnych zawodowo i podwyższenie wynagrodzeń – tak zmienił się rynek pracy w ciągu ostatniego roku.

Na koniec marca stopa bezrobocia wyniosła 8,1 proc. Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, to o 1,8 procent mniej niż rok wcześniej. Tak niskiego wskaźnika stopy bezrobocia nie odnotowano od 1992 roku.

Rośnie również liczba osób aktywnych zawodowo. W IV kwartale 2016 roku aktywnych zawodowo było 16,328 mln osób. W tym samym okresie przed rokiem ich liczba wyniosła 16,280 mln. Wśród wszystkich pracowników przeważają mężczyźni (55 proc.). Oni również pracują tygodniowo więcej niż kobiety. Panowie poświęcają sferze zawodowej 41,1 godziny, podczas gdy u Pań liczba przepracowanych godzin w tygodniu to 37,4.

Jak podaje MRPiPS, w grupie osób aktywnych zawodowych więcej jest mieszkańców miast (60 proc). Większość osób pracuje w sektorze usługowym (9,485 tys.) i przemyśle (5,122 tys.). Pozostałe osoby aktywne zawodowo są związane z rolnictwem (1,664 tys.). Spośród wszystkich pracujących 76 proc. pracuje w sektorze prywatnym. Ze względu na status zatrudnienia dominują pracownicy najemni. Jest ich 12,97 mln. Dużo mniej, bo 2,93 mln, pracuje na własny rachunek. Przeszło 400 tys. osób to z kolei pomagający członkowie rodzin.

Najmniejsza stopa bezrobocia występuje w województwach: wielkopolskim (4,9 proc.), śląskim (6,5 proc.), małopolskim (6,6 proc.), mazowieckim i pomorskim (po 7 proc), a największa – w województwach: warmińsko-mazurskim (14,1 proc.), kujawsko-pomorskim (11,9 proc.), podkarpackim (11,3 proc.) i zachodniopomorskim (10,7 proc.).

W porównaniu do marca ubiegłego roku stopa bezrobocia spadła o 17,3 procent (276,2 tys. osób).

Według ministerstwa, w ostatnim czasie wyraźnie zaobserwowano wzrost liczby miejsc pracy i spadek likwidacji istniejących stanowisk. Na koniec IV kwartału 2016 roku liczba wolnych miejsc pracy wyniosła blisko 78 tysięcy. To o 14 tysięcy więcej w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku. Niezwykle istotne jest również to, że w IV kwartale 2016 roku zlikwidowano o 14,9 tys. mniej miejsc pracy niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Pracodawcy częściej poszukują osób z wykształceniem wyższym i średnim zawodowym technicznym. W IV kwartale 2016 roku odsetek osób wyniósł w tych grupach – odpowiednio – 77,8 i 60,8 procent. Na zatrudnienie może liczyć także co druga osoba (55 proc.) z wykształceniem zasadniczym. Niespełna co drugi absolwent szkoły ogólnokształcącej (46,2 proc.) ma szansę na pracę.

Według GUS przeciętne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w marcu 4577,86 złotych. A to oznacza, że wzrosło o 5,2 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

